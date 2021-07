Im Begegnungszentrum : Initiative „Hückelhoven hilft“ bietet offene Sprechstunde

Hückelhoven Das Präsenzangebot konnte in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie nicht realisiert werden, nur telefonische Beratung war möglich.

Ab Freitag bietet die Initiative „Hückelhoven hilft“ wieder jeden Freitag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr die offene Sprechstunde in den Räumlichkeiten des Begegnungszentrums Friedrichplatz 7 in Hückelhoven an. Eine telefonische Kontaktaufnahme ist ebenfalls in dieser Zeit unter der Rufnummer 0174 5672331 möglich. Das teilt die Stadtverwaltung mit.