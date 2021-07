Debatte um Konzentrationszonen für Windkraftanlagen : SPD und FDP kritisieren Offenen Brief von Bürgermeister Ahls

In Alpen geht es um den Stil, wie in der Debatte um Windkraftanlagen miteinander umgegangen worden ist. Foto: dpa/Roland Weihrauch

SPD und FDP reagieren kritisch und mit Unverständnis auf den Offenen Brief, dessen Inhalt Alpens Bürgermeister Thomas Ahls in der Ratssitzung vorgetragen hatte (wir berichteten). Ahls hatte darin den Stil in der Windkraft-Debatte beklagt – vor allem, wie einige politische Vertreter in der Diskussion um die Standorte mit Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und auch mit ihm umgegangen seien.