Fußball : Beeck siegt 1:0 – Fäuster geht nach Teveren

Fußball Der FC Wegberg-Beeck hat in seiner Vorbereitung auf die Rückrunde in der Mittelrheinliga ein gelungenes zweites Testspiel absolviert. Zudem hat es einen bemerkenswerten Transfer gegeben.

Unter der Woche hat sich zudem ein bemerkenswerter Transfer vollzogen: Beecks Vizekapitän und Innenverteidiger Danny Fäuster, der vergangene Woche aus privaten Gründen seinen Vertrag beim FC aufgelöst hatte, wechselt zu Landesligist Germania Teveren. Hintergrund: Beim Training der Germania am Dienstag hatte sich der Ex-Beecker Nico Finlay das Wadenbein gebrochen. „Da ich deswegen nur noch 15 Feldspieler habe, habe ich umgehend Danny kontaktiert und ihn gefragt, ob er uns zumindest bis Sommer aushelfen könne. Er hat mit seiner Partnerin darüber gesprochen, und sie hat ihm grünes Licht gegeben“, erläutert Teverens Coach Dirk Ruhrig, zuvor sieben Jahre lang Co-Trainer in Beeck. Von daher weiß er genau, was er an Fäuster hat – und so viel Zeit fürs Training wie in Beeck muss der 30-Jährige in Teveren auch nicht aufbringen.