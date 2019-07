Beim Sommer-Sportfest : Urlaubsgefühle in Granterath

Erkelenz Trotz brütender Hitze betätigten sich am Samstag viele Menschen auf dem Sportfest des TV Granterath, der mit Eis, Wasserbomben und Rasensprenger für Abkühlung sorgte. Nur der sonst beliebte Staffellauf musste abgesagt werden.

Neben all dem Spaß gerade für die Kinder kam aber auch der Hauptgrund der Veranstaltung nicht zu kurz: der Sport. Bereits am Vormittag zog eine Fahrradgruppe los: Begleitet von einem Leiter der Fahrradmannschaft des Vereins ging es rund 45 Kilometer über Rheindahlen bis zurück zum Granterather Sportplatz. Das Ziel jeder Fahrradtour innerhalb des Vereins ist normalerweise an einer Eisdiele in der Region, aber auch für die Besucher, die das Angebot beim Sportfest zum ersten Mal ausprobierten, kam diese Tradition nicht zu kurz: Neben Kuchen und Grillwaren wurde während des ganzen Tages Wassereis zur Verfügung gestellt – und auch zahlreich verspeist.