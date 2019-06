Schwimmen : Wegberger überzeugen bei Mehrkampf-DM

Kreis Heinsberg Zum Ende der Langbahn-Saison standen für die Schwimmer der Freien Schwimmer Wegberg (FSW) die wichtigsten Wettkämpfe des Halbjahres an. Gleich zwei Sportler aus den Reihen des FSW schafften die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaft Schwimmerischer Mehrkampf in Dortmund.

Sowohl Jan Seelert, der für die SG Mönchengladbach an den Start ging, als auch Emmi Knein gehörten über 200 Meter Lagen zu den 120 Besten in Deutschland und erwarben damit das Startrecht für die Veranstaltung im Dortmunder Südbad. Aus dem Bezirk Aachen war zudem Jan Faulwetter aus Übach-Palenberg dabei.

Für die beiden Wegberger DM-Neulinge standen die 400 m Freistil, 200 m Lagen, 100 m und 200 m Schmetterling sowie 50 m Schmetterling-Beine auf dem Programm. Jan Seelert drückte seine Bestzeiten deutlich und fand sich am Ende des erfolgreichen Wochenendes auf dem fünften Rang in der Wertung der Schmetterling-Schwimmer wieder. Im gleichen Wettbewerb startete auch Emmi Knein. Ihr gelangen in dem starken Feld drei Bestzeiten, wobei sie über 200 m Schmetterling gleich zehn Sekunden zulegte. Sie platzierte sich als 15. im Feld der Schmetterling-Schwimmerinnen.