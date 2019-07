Wettkampf in Wassenberg : Familie Dittmer gewinnt die zweite Fitness-Challenge

Wassenberg Die im März erstmalig in Wassenberg durchgeführte Family-Fitness-Challenge ging im Wassenberger Burgberg in die zweite Runde. Dieses Mal mit der BSG Wassenberg als Veranstalter und Baseball als Hauptthema.

Trotz der Temperaturen um die 30 Grad trafen gegen Mittag rund 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von vier bis 42 Jahren auf dem „Hecken-Theater“ im Schatten des Bergfrieds ein. Nach dem von Physio-Vision professionell angeleiteten Aufwärmprogramm überraschten die Wassenberger Baseballer in der Fittest Family Challenge neben einigen geläufigen Übungen mit vielseitigen Spielen aus dem Baseballsport. Gefordert waren in vier der sechs Aufgaben die Disziplinen Werfen, Fangen, Schlagen und Laufen. Familie Dittmer sammelte hierbei die meisten Punkte und holte sich am Ende den begehrten Titel der „Fittest Family of Wassenberg“.