Kunstrad : RV Viktoria Hovern wird Achter im DM-Finale

Nach einer starken Saison stoßen die Sportler und Trainerinnen des RV Hovern Erkelenz verdientermaßen an. Foto: Verein

Erkelenz Das Saisonziel hatten die jungen Kunstradfahrer mit der Qualifikation für die deutsche Meisterschaft schon erreicht. Beim Bundesfinale sorgte Rang acht für einen tollen Abschluss der Saison.

Mit guter Stimmung fuhr der RV Viktoria Hovern zu den deutschen Meisterschaften der Schüler im Kunstradfahren. Schließlich war mit der Qualifikation für diese das Saisonziel doch schon erreicht. Der RSV Solidarität Frohnlach war Ausrichter dieser Veranstaltung und lud Sportler und Sportlerinnen in die Frankenlandhalle Ebersdorf bei Coburg ein. Die Mannschaft machte sich mit Trainern und Schlachtenbummlern auf den Weg in das schöne Frankenland.

Am frühen Nachmittag gingen Eva Jansen, Julia Dohmen, Elias Kehren und Patrick Lenzen im Vierer-Einrad offene Klasse an den Start. Schon beim offiziellen Training eine halbe Stunde vor dem Start machte sich der besondere Reiz dieser hochkarätigen Veranstaltung bemerkbar. Die vier Sportler zeigten den Kommissaren eine fehlerfreie Kür. Doch die Nervosität ließ die Darbietung nicht so sicher erscheinen wie sonst üblich. Mit dem achten Platz und einer Urkunde war man mächtig stolz, dabei gewesen zu sein. Die gezeigte Leistung lässt für die kommenden Jahre auf gute Platzierungen auf nationaler Ebene hoffen.