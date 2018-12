900 Jahre Granterath: Kirche prägt Granterath seit 900 Jahren

Info

Politisch gehörte Granterath vor der „Franzosenzeit“ (1794-1815) zur Gerichtsbank Doveren, die vom Mittelalter an und in der Neuzeit „kommunalpolitische“ Aufgaben hatte, die weitgehend in Beurkundungen, Beobachtungen und Beurteilungen von Eigentumsfragen und sich daraus ergebenden Rechtsverpflichtungen wie den Abgaben ans Herzogtum und Kirche bestanden. Die französische Republik löste dieses feudal-klerikale Regime auf und richtete „Bürgermeistereien“ (Mairien) als praktisch erstmalige Verwaltungen ein. Granterath gehörte wie Hetzerath, Baal und Hückelhoven zur Mairie Doveren. Dieses Konvolut blieb auch in der preußischen Zeit von 1815 bis in die Nazi-Herrschaft 1935 so, als zum 1. Oktober die Ämterregelung eingeführt und Baal der Hauptort wurde. Das Amt Baal hatte Bestand bis zum 31. Dezember 1971.

In der Mundart heißt es „Jrantere“, wenn Granterath gemeint ist. Und das wirft die Frage auf, warum es in der Stiftsurkunde aus dem Jahr 1118 „Grantenrothe“ (und „Gollekerothe“) und nicht „Jrantere“ (sowie „Jolekere“) geheißen hat. Wurde damals hier schon zwischen Plattdeutsch und Hochdeutsch/Oberdeutsch unterschieden? „Nein“, klärt Georg Cornelissen vom Landschaftsverband Rheinland in Bonn auf: Nach der Römerzeit wurde als Schriftsprache das Lateinische beibehalten, und das kannte/kennt kein J, anstelle dessen wurde das G gewählt.