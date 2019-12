Sportschießen : Tüschenbroich hat die besten Luftgewehrschützen

Sportschießen Der Sportschützenkreis Heinsberg ermittelte seine Kreismeister. Acht der elf Titel holte dabei der SSV.

Im Sportschützenkreis Heinsberg sind die Kreismeisterschaften in vollem Gange. Um die Besten mit dem Luftgewehr im Freihandschießen zu ermitteln, trafen sich die Teilnehmer in der Schießhalle der Sportschützen Waurichen. Das Gros der Teilnehmer hat indes seine Heimat in Tüschenbroich. So fiel auch die Titelausbeute eindeutig zugunsten der SSV-Schützen aus: Von den elf zu vergebenen Titel gingen acht auf ihr Konto. Außerdem wurden noch sechs neue Kreisrekorde aufgestellt.