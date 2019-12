Volleyball-Oberliga : Ratheim unterliegt Ex-Teamkollegen

Volleyball-Oberliga Gegen den PTSV Aachen III konnte sich der VC Ratheim nicht wie gewünscht durchsetzen: Am Ende siegte Aachen glatt in drei Sätzen und ließ dem Gastgeber keine Chance – Freundschaften zerbrachen darüber aber nicht.

Der PTSV Aachen zeigte bereits zu Beginn, was er kann und behielt das Niveau bei – getreu dem Motto „wenn es einmal läuft, dann läuft es gut“. Trotz vieler guter Ballwechsel auch auf Seiten des VC Ratheim nutzten die Aachener die Fehler des VC und spielten mehrere Angabenserien. „Wir haben uns deutlich mehr vorgenommen, aber obwohl das Spiel gut war, hat am Ende es einfach nicht gereicht“, sagte Spaar. Im Gegensatz zum Spiel gegen den Moerser SC stimmte die Einstellung nach der Partie, was am nächsten Spieltag wohl umso größere Motivation auslösen dürfte.