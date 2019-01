Sportschießen : Sportschützen waren diesmal „on Tour“

Kreis Heinsberg Sportschießen: Tüschenbroicher Kleinkalibergewehrschützen räumen bei der Siegerehrung kräftig ab.

Um die Meister des Sportschützenkreises Heinsberg im 100-Meter-Schießen mit dem Kleinkalibergewehr zu küren, stand erst einmal eine lange Reise vor den schützen. In Holthausen im Kreis Vechta fand man eine Anlage, die für diese Disziplin bestens geeignet war. Weil in vielen Vereinen sowohl die interne Konkurrenz als auch die Trainingsmöglichkeiten fehlen, schließen sich viele Schützen dem SSV Tüschenbroich an.

Beim Freihandschießen waren nur Tüschenbroicher am Start. In der Herren-I-Klasse stellte Sven Giesen mit 295 Ringen einen neuen Kreisrekord auf. Er überbot damit seine eignen Bestmarke um fünf Ringe. Den Kampf um Platz zwei gewann Tomas Strick gegen Andreas Schulz aufgrund der besseren letzten Zehner-Serie. Beide hatten 284 Ringe erzielt. Jörg Sakowski steigerte in der Herren-II-Klasse seine eigene Höchstleistung ebenfalls um zwei Ringe auf 287 Ringe. Das Duell in der Herrenklasse III entschied Martin Hanke gegen Heiner Schlebusch mit 281:278 Ringen zu seinen Gunsten. Bei den Herren IV musste sich Titelverteidiger Ulrich Pelzer mit 272:274 Ringen gegen Heinz-Bert Hanraths geschlagen geben. Eine ausgezeichnete Leistung lieferte Jan Sakowki mit 283 Ringen in der Juniorenklasse ab.



Beim Aufgelegtschießen mit der gleichen Waffe schafften dann auch Athleten anderer Vereine den Sprung aufs Treppchen. So gewann Jürgen Buchkremer von den Sportschützen Rur-Kempen den Vergleich mit dem Tüschenbroicher Vorjahressieger Knut Sennewald mit 310,9:301,9 Ringen. Bei den Senioren I hieß der Meister wie im vergangenen Jahr: Wolfgang Danner. Mit 313,2 Ringen ließ er seinen Tüschenbroicher Vereinsgefährten Franz-Christian Tielens (309,5) und den Wauricher Detlef Mehlkop (309,0) hinter sich zurück. Ingrid Bronneberg (Tüschenbroich) schaffte in der gleichen Klasse 307,9 Ringe.