Schießen: Tüschenbroicher Schützen feiern Dreifacherfolg

Kreis Heinsberg Schießen: Die Vereine des Sportschützenkreises Heinsberg trugen ihre Titelkämpfe mit der Luftpistole in Niederkrüchten aus.

Auf dem Schießstand des SSV Niederkrüchten, der dem Sportschützenkreis Heinsberg zugehörig ist, wurden jetzt die Kreismeisterschaften mit der Luftpistole ausgetragen. Stehend-freihändig und aufgelegt wurden die Titelträger in acht verschiedenen Altersklassen ermittelt.

Die Herrenklasse III ging an den Niederkrüchtener Lokalmatadoren Frank Schubert. Mit 352 Ringen ließ er seine Konkurrenten Frank Kraus vom SSV Kückhoven mit 329 und Thomas Schädel aus Tüschenbroich mit 311 Ringen deutlich hinter sich zurück.

Beim Aufgelegtschießen hatte Frank Kraus aus Kückhoven mit 258 Ringen in der Senior-I-Klasse keinen Gegner. In der Klasse II holte sich Heinz-Josef Born seinen zweiten Titel an diesem Tag und avancierte somit zum fleißigsten Titelsammler dieser Titelkämpfe. Mit 285:278 Ringen nahm er seinem Teamgefährten Peter Schaffrath die Meisterkrone ab.