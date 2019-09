Fußball : Seltsam zaghafte Beecker verlieren verdient

Wegberg Fußball-Mittelrheinliga: Der FC Wegberg-Beeck unterliegt vor 233 Zuschauern im Waldstadion Viktoria Arnoldsweiler überraschend mit 1:3. Der Gast ist aggressiver, zeigt mehr Biss – und hat trotz des Sieges auch noch einigen Grund, mit dem Schiedsrichter zu hadern.

Michael Burlet sollte mehr Recht behalten, als ihm lieb sein konnte. „Mit dem Abstieg dürfte Arnoldsweiler nichts zu tun haben. Die Viktoria ist in der Offensive deutlich stärker als in der Vorsaison“, hatte Beecks Coach vor dem Spiel gegen die Viktoria erklärt. Dass da wohl auch was dran ist, demonstrierte der Gast eindrucksvoll gegen freilich auch sehr enttäuschende Kleeblätter, war lauffreudiger, aggressiver und grelliger als Beeck.

Statistik Seit 2009 messen sich Beeck und Arnoldsweiler in der Mittelrheinliga regelmäßig. Die Bilanz bis zum gestrigen Spiel: Von 14 Meisterschaftsspielen gewann Beeck 13 – lediglich in der Saison 2012/13 ging das Heimspiel mit 1:2 verloren. Dazu setzte sich Beeck in dieser Zeit auch im Mittelrheinpokal zweimal gegen die Viktoria durch – Gesamt­stand also 15:1. Von daher darf man die gestrige Niederlage getrost als Ende einer ganz langen Serie bezeichnen.

Und sein geschätzter Kollege Thomas Virnich durfte über die Leistung der eigenen Mannschaft in positiver Hinsicht staunen, die er ihr nach einer reichlich durchwachsenen Vorbereitung so nicht zugetraut hätte. „Ganz ehrlich: Es fühlt sich richtig gut an, in Beeck mal gewonnen zu haben. Das kommt ja für uns nicht gerade häufig vor.“ Passend dazu hatte Virnich im Vorfeld die Partie in Beeck noch als „Bonusspiel“ deklariert: „Dieses Spiel betrachte ich noch als Teil der Vorbereitung. So richtig los geht die Saison für uns dann danach.“