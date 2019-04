Fußball : Beecks Heimweste ist weiterhin blütenweiß

Wegberg Mittelrheinliga: Der FC schlägt Arnoldsweiler 3:0 und feiert im zehnten Heimspiel den zehnten Sieg. Lambertz (2) und Wilms treffen.

Viktoria Arnoldsweiler bleibt so etwas wie der Lieblingsgegner des FC Wegberg-Beeck. 15 Pflichtspiele hatten die langjährigen Kontrahenten bis Samstag gegeneinander gespielt. 14 davon gewann der FC, eine die Viktoria. Im Waldstadion schlugen die Gastgeber die Viktoria nun 3:0 und schraubten die Bilanz damit auf 15:1. Im zehnten Heimspiel der Saison feierte Beeck so auch den zehnten Sieg – bei stolzen 26:3 Toren.

Nach einer Wiederholung des 3:0-Hinspielresultats hatte es zunächst aber nicht ausgesehen. Beeck begann fahrig, erlaubte sich mehrere Schnitzer, die die Viktoria aber nicht bestrafen konnte. „Da haben wir mehrfach Glück gehabt, dass es Arnoldsweiler nur bis 20 Meter vor dem Tor gut gemacht hat“, räumte Beecks Coach Friedel Henßen ein. Den ersten größeren Stellungsfehler leistete sich Beeck schon nach 30 Sekunden – ein Arnoldsweiler „verdaddelte“ den Ball im Strafraum dann allerdings. Was Viktorias sehr umgänglicher Trainer Thomas Virnich, der noch lange nach dem Spiel im Stadionzelt zugegen war, ebenso lautstark wie verärgert so kommentierte: „Spiel’ den Ball doch vor die Hütte!“

Ausbildung Dirk Ruhrig, Co-Trainer der Ersten Mannschaft, ist in Beeck nicht mehr der einzige Inhaber der Trainer-A-Lizenz. Diese nach dem Fußballlehrer höchste DFB-Trainerlizenz hat nun auch André Lehnen in der Tasche, Coach der Beecker U 19. Nach Klausur und mündlicher Prüfung samt Videoanalyse meisterte er zum Abschluss auch die praktische Lehrprobe. Sein Thema dabei: „Verbesserung des Mittelfeldpressings gegen eine 4-3-3-Grundformation.“ 30 Absolventen nahmen an dem Lehrgang teil, der Prominenteste war sicherlich Ex-Profi Pablo Thiam.

Genau das tat Beeck sehr schön in der 26. Minute. Armand Drevina spielte den Ball in die Gasse auf Marius Müller, dessen präzise flache Hereingabe drückte Thomas Lambertz über die Linie – mit dem ersten sehenswerten Angriff ging der Tabellenführer sogleich in Führung. Bis zur Pause spielte Beeck nun gefällig, garniert von zwei herausragenden Standards. Shpend Hasani nagelte einen Freistoß ans Lattenkreuz (30.) und war dann vier Minuten später Wegbereiter des 2:0. Seine präzise Freistoßflanke köpfte Sebastian Wilms ein (34.) – sein fünftes Saisontor. „Ich hatte ja schon länger nicht mehr getroffen. Es wurde also mal wieder Zeit“, merkte der Spielführer dazu an, der Beecks Spiel zudem immer wieder energisch antrieb.