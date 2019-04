Fussball : Frühe Führung weggegeben

WEGBERG Jugendfußball: Treffer der Beecker A-Junioren kamen für einen Sieg zu spät.

Bis zum Halbzeitpfiff war André Lehnen, Trainer der Beecker A-Junioren in der Mittelrhein-Liga, noch zufrieden, stand die Partie bei SF Troisdorf doch 1:1 unentschieden. „Nach unserer frühen 1:0-Führung von Forian Storms in der achten Minute sah es bis zur 35. Minute gut aus, was meine Mannschaft gespielt hat“, sagte Lehnen nach der Partie, die schließlich aber doch noch deutlich mit 3:5 verloren ging.