Fussball : TuS Germania Kückhoven lässt mit Paukenschlag aufhorchen

Erkelenz Bezirksliga: Die Germania gewinnt bei der Namenscousine aus Eicherscheid 5:1 (3:0). Auch Wegberg-Beeck II gewinnt – 1:0 in Mariadorf.

Das ist mal eine Ansage des zuletzt so gebeutelten TuS Germania Kückhoven: 5:1 gewinnt die Truppe von Trainer Dirk Valley beim Eifelclub aus Eicherscheid und schöpft wieder Hoffnung beim Kampf um den Verbleib in der Bezirksliga. Einen großen Schritt Richtung Ligaerhalt hat auch der FC Wegberg-Beeck II mit dem 1:0-Sieg in Mariadorf getan, kann erst einmal durchatmen. Das kann die SG Union Würm-Lindern nach dem 0:2 bei Rasensport Brand sicher nicht, weil eben Kückhoven und Beeck dreifach gepunktet haben.