Fussball : Dremmen holt Unentschieden beim Favoriten

Heinsberg Bezirksliga: Der TuS Rheinland Dremmen und der FSV Columbia Donnerberg trennen sich 1:1 (0:0).

DJK FV Haaren – Concordia Oidtweiler 0:3 (0:2) . Das Hinspiel hatte Haaren zwar 3:2 in Oidtweiler gewonnen, war diesmal aber klar in der Hinterhand. Oidtweilers Trainer Torsten Hansen jedenfalls hatte die Concordia bestens eingestellt und mit David Götting den überragenden Mann des Spiels in seinen Reihen. Götting traf gleich dreimal. So vor der Halbzeit (26./34. Minute) und unmittelbar nach Wiederbeginn (50. Minute). Die Concordia mit ihren jetzt 32 Punkten ist damit bis auf einen Punkt an den Gegner von Sonntag herangerückt.

Mit einem Paukenschlag ging es in der zweiten Halbzeit los. TuS-Kapitän Sascha Schopphoven nutzte in der 50. Minute seine Chance und erzielte das 1:0. Gästetrainer Tobias Voß – er konnte wegen eines Bänderrisses selbst nicht spielen – reagierte sofort und brachte mit Rabbiti und Garcia zwei frische Leute. Und in der 62. Minute war Donnerberg auch schon erfolgreich, traf durch den kantigen Mittelstürmer Safet Feriz zum 1:1. Donnerberg verstärkte jetzt den Druck, traf aber nach wie vor auf eine aufopferungsvoll kämpfende Dremmener Mannschaft, die kaum mehr etwas zuließ. Was dennoch aufs Tor kam, wurde zur sicheren Beute von Torwart André Bellanger. Auf der Gegenseite verpufften aber die Offensivbemühungen genauso. Die fehlenden Saar und Hochgreef vermisste man da schon sehr. Im Lager der „Rheinländer“ hofft man natürlich sehr, dass sie im nächsten Auswärtsspiel wieder dabei sind, da geht es zum Kellerderby nach Kückhoven. Während dann der am Sonntag beruflich verhinderte Torjäger Sascha Hochgreef wohl mit Sicherheit wieder dabei ist, weiß man das beim angeschlagenen Norman Saar nicht, der schon in der Nachholpartie in Ratheim am Donnerstag (3:1 für Dremmen) vorzeitig vom Platz musste.