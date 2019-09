Schwimmen : Trainingslager in Speyer

Erkelenz/Hückelhoven/Wegberg Schwimmen: Die Schwimmer der Vereine aus Erkelenz, Hückelhoven und Wegberg bereiteten sich auf die neue Saison vor. Bald sind Bezirksmeisterschaften.

Zur Vorbereitung auf die neue Schwimmsaison ging es für die Sportler und Sportlerinnen aus Wegberg, Erkelenz und Hückelhoven auch in diesem Sommer wieder an den Rhein nach Speyer – Trainingslager war angesagt.

Erstmals erfolgte die Anreise im Bus, so dass schon beim Start in Wegberg alle beisammen waren. Gabi Brümmer, Ute Holt und Dennis Eder sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. In zehn Tagen waren täglich zwei Schwimmeinheiten im Bademaxx und ein morgendliches Laufen zu bewältigen. Neben den Trainingseinheiten stand an einem Tag auch ein Besuch im Kletterwald an.