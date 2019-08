Fußball : Marc Kleefisch schnürt bei Beecks 8:0 einen Fünferpack

HÜCKELHOVEN Der Mittelrheinligist startet in Brachelen standesgemäß in den Kreispokal gegen einen tapferen und sich äußerst fair wehrenden B-Ligisten.

Zum Einstieg in den Pokal 2019 reisten die Kleeblätter erneut nach Brachelen – gespielt wurde wieder auf dem holprigen Naturrrasen, diesmal in der 2. Runde. So turbulent wie 2013 wurde es diesmal aber nicht – ganz im Gegenteil: Beim mittlerweile in die B-Liga abgerutschten SV siegte Beeck, ohne sich ein Bein auszureißen, 8:0 (5:0) und zog damit ganz entspannt in die 3. Runde ein. Dort bekommt es der klassenhöchste Verein des Kreises Heinsberg am morgigen Dienstag mit A-Liga-Aufsteiger SC Selfkant zu tun. Gespielt wird in Havert, Anstoß ist um 19 Uhr.