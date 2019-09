Fußball : Ein Stürmer als Torwart

Kreis Heinsberg Fußball-Kreisliga A: Der VfJ Ratheim holte gegen den FC Randerath/Porselen einen 0:2-Rückstand auf. Der TuS Kückhoven am zweiten Spieltag mit zweitem Sieg.

Die Gäste kamen im Derby besser in die Partie, nach elf Minuten erzielte Patrick Kurz die Führung: „Nach unserer Führung hat Ratheim Druck gemacht. Da mussten wir an der Seitenlinie mal durchschnaufen“, resümierte Friedrichs. Riesenjubel herrschte dann bei den Gästen, als Janis Schmitt das scheinbar vorentscheidende 2:0 für Randerath/Porselen erzielte (62.). „Da haben wir gehofft, das Ding ist durch“, so der Vorsitzende. Doch der VfJ Ratheim bäumte sich auf, und Yannick Schenesse traf zum 1:2 (67.). Acht Minuten vor dem Abpfiff markierte Jannik Corsten den Ausgleich zum 2:2. Rückblickend waren sich beide Seiten einig, dass dieses Remis unter dem Strich in Ordnung ging. Ratheims Coach Stanislav Makarov lag indes immer noch das vorige Wochenende im Magen, als der FC Süsterseel nach der Partie Einspruch eingelegt hatte, weil wohl einige Spieler der Ratheimer aus diversen Gründen nicht einsatzberechtigt gewesen wären: „Sowas kann man vor dem Spiel klären und nicht im Nachhinein Protest einlegen. Da war ich von den Süsterseelern schon enttäuscht.“