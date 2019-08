Fußball : Der Trainer, der auf die Euphoriebremse tritt

KREIS HEINSBERG Fußball-Kreisliga: Kückhoven-Coach Valley bleibt ruhig.

In der Kreisliga A steht der zweite Spieltag an, der diesmal mit verschiedenen Anstoßzeiten aufwartet. Zur gewohnten Zeit (Sonntag, 15 Uhr), geht der erste Tabellenführer der jungen Spielzeit, TuS Germania Kückhoven, in sein erstes Heimspiel und erwartet hierzu den SSV Blau-Weiß Kirchhoven. Nach dem Kückhovener 7:1-Erfolg beim SV Breberen in der Vorwoche sind die Rollen auf dem Papier ganz klar verteilt. Germania-Coach Dirk Valley drückt zum jetzigen Zeitpunkt aber noch auf die Euphorie-Bremse: „Wir haben in Breberen das umgesetzt, was wir vor hatten. Es wird in dieser Liga, in der ich bis zum Schluss einen echten Aufreibungskampf erwarte, dennoch immer wichtig sein, die Konzentration hoch zu halten.“ So gelte es auch gegen Kirchhoven, das die erste Partie der Spielzeit zuhause 0:1 gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven verloren hatte, die Zweikämpfe anzunehmen, und zu versuchen, ständig Druck auszuüben. „Wir haben in Breberen Ball und Gegner laufen lassen. Das sollten wir möglichst wiederholen“, sagt Trainer Valley.