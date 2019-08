Fußball : Einseitiges Finale – Hasani locht dreimal ein

LINNICH Rurdorfer Sommercup: Beeck gewinnt zum achten Mal in Folge das Finale gegen Freialdenhoven. Shpend Hasani schießt beim 3:0 alle Tore.

Am gestrigen Sonntag standen sich die ewigen Kontrahenten vor toller Kulisse (823 Zuschauer) zum achten Mal in Folge im Endspiel gegenüber. Im Unterschied zu den Vorjahren geriet der prestigeträchtige „Clásico“ diesmal aber zu einer höchst einseitigen Angelegenheit: Die Kleeblätter siegten ungefährdet 3:0, gewannen den Sommercup damit zum achten Mal in Folge und heimsten so auch wieder die üppige 2500-Euro-Siegprämie ein.

Rückkehrer Ein knappes Jahr war Simon Küppers auf Weltreise, nun kehrt der 27-Jährige heim. „Am Donnerstag ist Simon wieder in Deutschland“, erzählte am Rande des Finales sein Vater Hubert Küppers. Aktuell hält sich der Filius mit seiner Freundin noch in Kolumbien auf. Bevor er auf Weltreise ging, war Simon Küppers sechs Jahre lang Stammspieler beim FC. Ob er nun auch wieder auf hohem Niveau Fußball spielen möchte, konnte Vater Hubert nicht beantworten: „Das wüsste ich ehrlich gesagt selbst aber sehr gerne.“

Gesamtbilanz Durch den achten Rurdorfer Turniersieg in Serie ist Beeck mit Rekordsieger Freialdenhoven gleichgezogen. Beide haben das beste Sommerturnier der Region nun jeweils zehnmal gewonnen. Vor acht Jahren führte die Borussia diesen Vergleich noch mit 10:2 an.

Den Beecker Sieg erkannte neidlos Borussias Dauercoach Wilfried Hannes an: „Da gibt es nichts zu beschönigen: Im Unterschied zu vielen Spielen gegen Beeck in den Vorjahren waren wir diesmal chancenlos. Erstmals seit langem war ein Klassenunterschied zu erkennen, haben einige meiner Akteure heute ihr derzeitigen Grenzen aufgezeigt bekommen.“

Beeck begann überaus dominant und engagiert – bereits nach einer Viertelstunde hätte der FC 3:0 führen können. André Mandt bugsierte den Ball an die Latte (6.), Hasanis Kopfball parierte Keeper Stefan Kemmerling, Borussias Bester, großartig (9.), und Marc Kleefisch traf den Innenpfosten (13.). Nach furiosen ersten 25 Beecker Minuten kam die Borussia besser ins Spiel und hatte durch Zugang Marvin Iskra per Kopf die einzige halbwegs zwingende Chance im gesamten Spiel – Beecks Keeper Stefan Zabel musste sich mal strecken (34.).

Dann drückte wieder Beeck auf die Tube. Yannik Leersmacher, in der Mittelfeld-Raute auf der Zehn spielend, scheiterte an Kemmerling (37.), doch eine Minute später machte er es besser: Nach einem schnell ausgeführten langen Freistoßball André Mandts auf Kleefisch brachte dieser den Ball nach innen, Leersmacher legte gut für Hasani ab – der traf mit einem überlegten Flachschuss ins rechte Eck (38.).

Auf kuriose Art fiel direkt nach Wiederanpfiff die Vorentscheidung, und wieder war Leersmacher entscheidend beteiligt: Im gegnerischen Strafraum ging er gegen Borussias Alain N’Goua resolut zur Sache, Schiri Nino Bergs wertete die Aktion aber als regelkonform. Problem: In Erwartung, einen Freistoß zu bekommen, nahm N’Goua am Boden liegend den Ball sofort in die Hand – Elfmeter für Beeck war die logische Folge. Den verwandelte Hasani sicher (47.). Womit N’Goua zum zweiten Mal in Folge im Rurdorfer Finale Beeck mit zum Sieg verhalf – 2018 hatte der Verteidiger wegen einer dummen Aktion nach einer knappen Stunde Gelb-Rot gesehen. In Überzahl drehte Beeck das Spiel dann. Diesmal war mit diesem Tor die Messe aber auch schon gelesen. Eine klasse Flanke von Kapitän Maurice Passage bugsierte Hasani ebenso gekonnt noch zum 3:0 ins Tor – womit Beecks Angreifer seinen Dreierpack geschnürt hatte (77.).