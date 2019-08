Fußball : 4:0 – Beecks Sturmduo „Kleesani“ überragt

Frechen Mittelrheinliga: FC feiert in Frechen einen klasse Auftakt. Hasani (3) und Kleefisch treffen und machen sieben von acht Scorerpunkten.

Zusammen 21 Tore hatten Shpend Hasani und Marc Kleefisch in den 14 Vorbereitungsspielen für den FC Wegberg-Beeck erzielt – macht genau 1,5 im Schnitt. Beim Meisterschaftsauftakt bei der SpVg Frechen war Beecks Sturmduo noch weit besser buchstäblich in Schuss: Die Kleeblätter siegten 4:0 – mit lauter Treffern dieser beiden. Hasani traf dabei dreimal, Kleefisch einmal.

Ebenso bemerkenswert: Das Duo legte sich die Tore bis auf eine Ausnahme auch noch gegenseitig auf, verzeichnete so zusätzlich auch noch drei Assists und kam damit insgesamt auf sieben Scorerpunkte – „Kleesani“ war zum Auftakt also eindeutig der Matchwinner. Und da Beeck den Gastgebern umgekehrt nur eine echte Torchance gestattete, stand unter dem Strich ein völlig souveräner Auftaktsieg, der dem FC gleich auch die Tabellenführung bescherte.

Terminierung Beecks Kreispokalfinale bei Landesligist Union Schafhausen ist nun terminiert: Das Endspiel findet am Donnerstag, 3. Oktober, Anstoß 15 Uhr, statt. Ursprünglich vorgesehen war die Partie für Mittwochabend, 11. September. Doch das ging gleich aus zwei Gründen nicht. Zum einen verfügen die beiden Schafhausener Rasenplätze über kein Flutlicht, und zum anderen spielt Beeck schon zwei Tage später, am Freitag, 13. September, daheim gegen den FC Hürth. Folglich einigten sich die beiden befreundeten Vereine rasch auf den neuen Termin.

„Wir haben in der ersten Halbzeit sehr effektiv gespielt, gegen anfangs aggressive Frechener nur eine Großchance zugelassen und am Ende das Ganze souverän runtergespielt“, fasste Beecks Coach Michael Burlet den – eben abgesehen von der Anfangsphase – recht einseitigen Kick zusammen.

Im Mittelfeld ließ Burlet mit Raute spielen – und hatte bei der Wahl des Sechsers zwangsläufig eine knifflige Entscheidung zu treffen: Sebastian Wilms oder Armand Drevina? Beide sind seit Jahren etablierte Stammspieler, beide auf der Position vor der Abwehr zuhause – doch im System mit Raute ist nun mal da nur ein Platz zu vergeben. Burlet entschied sich für Drevina – nicht zuletzt, da Wilms berufsbedingt die vergangene Woche nicht trainieren konnte. „Das war sicher ein Härtefall“, merkte Burlet dazu an. Davon hatte er auch noch einen zweiten: Routinier Stefan Thelen oder Norman Post (einer der Gewinner der Vorbereitung) links in der Kette? Hier gab er Thelen den Vorzug. Von Anpfiff weg des guten Schiris Marvin Koll (Düren) entwickelte sich ein munteres Spiel. Die erste größere Chance hatte nach einer schnellen Kombination André Mandt, scheiterte aber an Frechens neuem Keeper Tobias Kraus, in Beeck aus seiner recht kurzen Zeit beim FC bestens bekannt (6.). Drei Minuten später leistete sich Kraus freilich einen dicken Bock: Er ließ sich von Kleefisch den Ball abjagen, der legte zurück auf Hasani – der traf zur Führung (9.). Zwei Minuten später ließ sich Beeck bei einem Diagonalball einmal überraschen, doch Marcus Wilsdorf verzog freistehend.