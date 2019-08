Fußball : Fußballschule Grenzland in Schwanenberg begeistert Kinder

Hoch die Hände: Zum Abschluss der Sommerferien war das Sommercamp der Fußballschule Grenzland in Schwanenberg ein voller Erfolg für die 71 jungen Teilnehmer. Foto: Fußballschule Grenzland

Erkelenz Sein Sommer-Camp veranstaltete die Fußballschule Grenzland auf der Anlage des SV Schwanenberg in der letzten Ferienwoche. 71 fußballbegeisterte Kinder wurden an vier Tagen abwechselnd von professionellen Trainern der Fußballschule trainiert.

Jens, ehemaliger Trainer aus dem Nachwuchsleistungszentrum eines regionalen Bundesligisten, war sehr zufrieden mit dem Verhalten und Engagement der Kinder: „Zusammen haben wir in den vier Tagen unheimlich viel Spaß gehabt und ich bin überzeugt, dass die Kids auch das ein oder andere gelernt haben.“ Auch Sven, Trainer in der Nachwuchsakademie des VVV-Venlo, hatte viel Freude in Schwanenberg: „Die Kinder haben super mitgezogen. So macht Fußball natürlich Spaß.“

Je nach Alter trainierten die Kinder unterschiedliche Inhalte. In den jüngeren Altersklassen wurde besonders viel spielerisch gearbeitet. In der ältesten Trainingsgruppe flossen auch bereits taktische Elemente mit ins Training ein. Außerdem gab es Urkunden und Medaillen für die Kinder. Am ersten Tag erhielten alle Kinder ein eigenes JAKO-Trikot der Fußballschule Grenzland sowie eine eigene Camp-Trinkflasche. Zur Stärkung gab es täglich einen Obstkorb und ein warmes Mittagessen.