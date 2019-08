Tischtennis : In der Tischtennis-Bezirksklasse geht es um den Klassenerhalt

Torsten Königs spielt bei den TTC Füchsel Myhl künftig an Position drei. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Von vier Herrenteams aus dem Erkelenzer Land, die in der vergangenen Saison Bezirksklasse gespielt haben, sind noch drei übriggeblieben: der TTC Arsbeck, der TTC Baal und die TTF Füchse Myhl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Wahnemühl

Arsbeck hat in der vergangenen Saison einen Denkzettel erhalten und musste sich als Tabellenneunter durch die Relegationsspiele mühen, um in der Bezirksklasse bleiben zu können. Das ist glücklicherweise gelungen, und nun freut sich die Mannschaft auf die neue Saison: „Unser Ziel ist wie im vergangenen Jahr der Klassenverbleib. Der wird schwer genug“, sagt Mannschaftskapitän Bernd Otto. Das Team ist relativ gleich geblieben, mit ihm an Nummer eins, dann Frank Schmacks, Paul Elkenhans, Robert Lambertz, Roland „Rocky“ Alafetic und Pascal Otto. Hubert Huben, vormalige Nummer fünf, ist in die zweite Mannschaft gerückt. Für Arsbeck, das das reguläre erste Spiel, das Derby gegen Baal, auf Baals Wunsch auf den 12. September verschoben hat, geht die Saison erst mit dem Spiel in Mönchengladbach gegen Borussia II am 7. September los.

„Wir werden wie im vergangenen Jahr mit denselben Leuten, aber in veränderter Aufstellung antreten“, kündigt Baals Spielführer Sascha Rudolph an. Konkret bedeutet dies, dass Baal das obere und das mittlere Paarkreuz getauscht hat und nun mit Lars Thönnissen an Nummer eins, dann mit Michael Lürkens, Marko Gantevoort, Helmut Kroyer, Manfred Koltermann und Sascha Rudolph sowie Guido Mäurer als siebtem Mann antritt. „Unser Ziel kann nur der Klassenerhalt sein. Denn wir wissen jetzt schon, dass wir beruflich und persönlich bedingt nicht immer in kompletter Aufstellung spielen können“, sagt Rudolph. Baal steigt mit dem Heimspiel gegen den TTC Windberg am Samstag, 7. September, ein.