Handball : Emotionaler Abschied im „alten Wohnzimmer“

Der TV Erkelenz feierte bei der Saisoneröffnung zwei besondere Spiele gegen die Nachwuchshandballerinnen von Bayer Leverkusen. Foto: Georg Lindner

Erkelenz Seit dem Sommer spielt die ehemalige ETV-Handballerin Nele Vogel für Bayer Leverkusen. Zum Saisonauftakt kam sie zurück.

Für Nele Vogel war es ein besonderer Sonntag. Die Nachwuchstorhüterin kehrte mit ihrem neuen Verein Bayer Leverkusen in die Karl-Fischer-Halle zurück. An jenen Ort, an dem sie jahrelang beim TV Erkelenz das Tor gehütet hatte. An jenen Ort, an dem Mitspielerinnen zu Freundinnen geworden sind.

Als die weibliche B-Jugend des ETV im Sommer nach einer sehr guten Hinrunde und einer turbulenten Rückserie die Oberliga auf dem fünften Tabellenplatz beendet hatte, stand Vogels Wechsel bereits fest. Und auch, dass sie für die anstehenden Qualifikationsrunden für die B- und A-Junioren nicht mehr zur Verfügung stehen würde. „Glücklicherweise kam Lea Bors nach dreijähriger Handballpause zurück. Dank ihr haben wir beide Qualifikationen gut gemeistert“, sagte Jugendtrainer Frank Höffges.

Nach diesen Erfolgserlebnissen hatten sich die Spielerinnen die Sommerpause auch verdient. Am Sonntag wurde dann die Spielzeit 2019/2020 eingeläutet. Anders als in den vergangenen Jahren spielten aber nicht alle Mannschaften Testspiele. Dafür hatten die Verantwortlichen mit den A- und B-Juniorinnen von Bayer Leverkusen zwei hochkarätige Mannschaften als Sparringspartner an Land gezogen. Der Wechsel von Nele habe die Vereinbarung dieser Testspiele leichter gemacht, erklärte Höffges.

Den Auftakt machten die jüngeren Teams. Die B-Juniorinnen des ETV wurden bei der 14:29-Niederlage gegen die B-Juniorinnen aus Leverkusen unter Wert geschlagen. „Das war schon sehr emotional. Nele hat die erste Halbzeit bei uns im Tor gestanden und in der zweiten Halbzeit dann im Tor der Gäste. Da sind in der Pause schon ein paar Tränen geflossen“, sagte Trainerin Steffi Ritz. Allerdings hat man den Erkelenzerinnen schon angemerkt, dass sie noch ganz am Anfang in der Vorbereitung stehen. „Wir wissen, dass wir das noch besser können. Deswegen haben wir in dieser Altersklasse auch ein Rückspiel vereinbart“, sagte Höffges. Wann das zweite Duell mit den in der Nordrheinliga spielenden Leverkusenerinnen stattfinden soll, steht aber noch nicht fest.

Die erste Damenmannschaft des ETV bekam es im zweiten Spiel des Tages mit den A-Juniorinnen von Leverkusen zu tun. Der deutsche Vizemeister, dessen Kader auch mit einigen Junioren-Nationalspielerinnen gespickt ist, dominierte von Beginn an das Geschehen und bot Jugendhandball der Spitzenklasse, wie Ritz und Höffges befanden. In der ersten Viertelstunde gelang den Landesliga-Handballerinnen aus Erkelenz kein einziger Treffer, was mitunter aber auch der Tatsache geschuldet war, dass in der A-Junioren-Bundesliga, anders als in der Landesliga, mit Harz gespielt wird – so auch in diesem Test. „Dadurch wird es zu einem anderen Spiel, da muss man sich komplett umstellen“, erklärte Ritz. Am Ende siegten die Gäste mit 35:7.