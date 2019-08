Tischtennis : Neustart für den TV Erkelenz in der Bezirksliga

Das ehemalige Spitzendoppel Frank Picken (r.) und Oliver Winkelnkemper werden nicht mehr gemeinsam an der Platte stehen. Foto: Jürgen Laaser/JÜRGEN LAASER

erkelenz Tischtennis: In den vergangenen zwei Spielzeiten ist die Mannschaft aus der NRW-Liga bis in die Bezirksliga durchgereicht worden.

Von Marc Wahnemühl

In der aktuellen Tischtennissaison, die am kommenden Wochenende beginnt, gehen aus dem Erkelenzer Land sechs Teams bei den Erwachsenen auf Bezirksebene an Start, vier bei den Herren, zwei bei den Damen. Die einzelnen Teams stellen wir kurz vor. Den Anfang macht die erste Herren-Mannschaft des TV Erkelenz, die in der Bezirksliga antritt.

Von der NRW-Liga in die Bezirksliga innerhalb von zwei Spielzeiten. Was auf den Blick wie ein katastrophaler Absturz anmutet, ist eine Entwicklung, wie sie in vielen Vereinen derzeit zu sehen ist. Wenn Spieler in oberen Mannschaften den Verein wechseln, den Sport für Familie, Beruf oder Studium ganz an den Nagel hängen oder zumindest eine Pause einlegen, kommt es zu Umbrüchen. Die Spieler aus unteren Mannschaften, die nachrücken, um die Mannschaften aufzufüllen, sind oft nicht in der Lage, auf dem deutlich höheren Niveau mitzuhalten.

Dem ETV ist genau dies passiert. Vier Spieler hatten den Verein nach dem Abstieg aus der NRW-Liga verlassen. Die erste Mannschaft wurde unter Auslassung der Verbandsliga in der Landesliga gemeldet. Und zur jetzigen Saison haben mit Oliver Winkelnkemper und Dirk Twardygrosz weitere zwei Spieler den Rücktritt oder eine Pause verkündet, auch wenn sie sich keinem anderen Verein angeschlossen haben. Statt also in der Landesliga permanent gegen den Abstieg zu kämpfen, ist der ETV I nach langen, mitunter kontroversen Diskussionen in die Bezirksliga zurückgezogen worden, obwohl sie in der vergangenen Saison Platz 5 der Landesliga belegt hatte. Mit Konsequenzen für den Verein: Die Meldung der 1. in der Bezirksliga bedeutete für die 2. die Meldung in der 1. Kreisklasse. Verständlich, dass das nicht bei allen Spielern auf Begeisterung gestoßen ist.

Warum das nötig ist, erklärt Frank Picken, Mannschaftssprecher des ETV I: „Wir planen in der ersten Mannschaft mit neun Spielern. Als Stammspieler stehen Florian Brunn, Daniel Schlesinger, Markus Halcour, Benedikt Funke und ich zur Verfügung. Als Springer, weil alle in der zweiten Mannschaft gemeldet, werden wir von Arnd Tulke, Stefan Ketzler, Steffen Hoeppener und Simon Häusler unterstützt. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund von Ausfällen der Stammspieler immer zwei von ihnen zum Einsatz kommen werden.“ Was in der Folge bedeutet, dass die zweite Mannschaft permanent von Spielern aus der dritten unterstützt werden muss. Dass man in der 2. unter diesen Voraussetzungen auf Bezirksebene erfolgreich spielen könnte, ist zumindest unsicher. Daher der Schritt zurück.

Die neue Ausrichtung im ETV darf durchaus als Neustart verstanden werden. Picken gibt das Ziel der Saison realistisch vor: „Die Meisterschaft sollte unser Ziel sein. Ob wir dann wirklich aufsteigen wollen oder können oder sollten, werden wir sehen.“ Das wird am Ende der Saison sicher auch davon abhängen, ob der Verein weitere Abgänge zu verzeichnen haben wird.