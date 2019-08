Fußball : Zwei Vereine, zwei große Saisonziele

Katzems Trainer Hans-Jürgen Dziatzko (v.l.), Denny Ksellmann, Jan Bohnen und Christian Hammermeister wollen eine gute Saison spielen. Foto: August Kohlen

Erkelenz/Wassenberg Fußball: Die beiden B-Ligisten Viktoria Katzem und 1. FC Wassenberg-Orsbeck gehen guten Mutes ins neue Spieljahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Backhaus und Herbert Grass

Im Januar 2014 übernahm Hans-Jürgen Dziatzko das Traineramt bei Viktoria Katzem und ist auch in der neuen Saison verantwortlich. Mit seinem Co-Trainer Karsten „Hobbit“ Hermanns wird er versuchen, den „Zwangsabstieg“ in die B-Liga wieder zu reparieren. Weil die Spielgemeinschaft mit dem STV Lövenich nach drei gemeinsamen Jahren ja in die Brüche gegangen ist, musste die Viktoria, trotz sportlicher Qualifikation in der Kreisliga A, zurück in die B-Liga, der STV sogar in Liga C.

Beim Saisonauftakt im prächtig präparierten Nysterbach-Stadion – sogar Vereinschef „Frajo“ Conen hatte selbst mit Hand angelegt – war die Stimmung gut. Es war sogar richtig was von Aufbruchstimmung zu spüren. Und die Vereinsverantwortlichen ließen sich die Saisoneröffnung nicht entgehen. So waren neben dem Vorsitzenden auch Schatzmeister Hans-Josef Schmitz sowie Geschäftsführer Klaus Schreiber vor Ort. Aber nicht nur die: Neben vielen Helfern kamen auch etliche Fans, wollten wissen, wie der neue Spielerkader aussieht. Bevor es aber sportlich losging, freuten sich die Viktorianer über Trikotspenden der Kreissparkasse, die vom Erkelenzer Filialleiter Michael Lantzke persönlich überreicht wurden – und das für beide Seniorenmannschaften. Die wiederbelebte Reservemannschaft geht in der D-Liga ins Rennen.

INFO In zwei verschiedenen Staffeln aktiv Der SSV Viktoria Katzem und 1. FC Wassenberg-Orsbeck spielen in unterschiedlichen Staffeln der Kreisliga B. Während die Katzemer der ersten Staffel angehören, spielt Orsbeck in Staffel zwei. Am Wochenende gehen die B-Ligisten mit Spieltag eins in die neue Saison.

Aber natürlich steht auch in Katzem die „Erste“ im Blickpunkt. Mit dem großen Ziel: Wiederaufstieg in die A-Liga. „Wir wollen aufsteigen“, so Trainer Dziatzko, „wissen aber, dass wir mit dem aufgerüsteten SC 09 Erkelenz, dem SV Schwanenberg, den Sportfreunden Uevekoven, und vielleicht auch mit dem SC Wegberg, starke Konkurrenten haben. Wenn wir aber von Verletzungen verschont bleiben, könnten wir es trotz des kleinen Kaders schaffen“, so Dziatzkos optimistische Einschätzung. Die Zugänge: Jan Bohnen, Christian Deckers (beide VfR Granterath), Christian Hammermeister (Roland Millich), Niko Hermanns, Andreas Haßlinger (beide STV Lövenich), Denny Ksellmann (Fortuna Beggendorf), René Wagner (GSV Düsseldorf). Die Abgänge: Marcel Meuser, Niklas Dörenkamp, Daniel Sondern, Dennis Heckers, Tobias Goldhorn, Claudius Brings, Jan Rosner (alle STV Lövenich).

Vor zwei Jahren ist der 1. FC Wassenberg-Orsbeck aus der Kreisliga A abgestiegen. Klar, dass man mit großem Interesse wieder in Richtung Kreisoberhaus blickt. „Wir haben eine schöne neu formierte Mannschaft, die viel Potenzial hat. Wir wissen um die starke Konkurrenz, wir wissen aber auch, dass wir oben mitspielen wollen“, sagt Manfred Sieg, der Vorsitzende des 1. FC Wassenberg-Orsbeck. Sven Kuypers ist im zweiten Jahr in der sportlichen Verantwortung – und Sieg hält große Stücke auf den jungen Niederländer, der einen prima Draht zur Mannschaft hat.

Neu beim 1. FC Wassenberg-Orsbeck: Alejandro Hidalgo (v.l.), Jannik Karaskiwiecz, Niklas Maschke, Marcel Schläger, Michael Linden und Nico Hommers, Patrick Fräntz mit Trainer Sven Kuypers. Foto: August Kohlen

Einen Wermutstropfen gibt es dann allerdings doch: Mit Viktor Bauer hat der Torjäger schlechthin den FC verlassen. „Das müssen wir kompensieren. Einfach wird das nicht, und doch glauben wir alle an den gemeinsamen Erfolg“, so Sieg weiter. Bauer spielt nun übrigens bei Bezirksligist 1. FC Heinsberg-Lieck. Die Orsbecker verstärken werden in der neuen Saison unter anderem Alejandro Hidalgo, Jannik Karaskiwiecz, Niklas Maschke, Marcel Schläger, Michael Linden und Nico Hommers. Und: Die beiden langzeitverletzten Spieler Tobias Zierold, der Kapitän, und Martin Kurgan haben sich wieder zurückgemeldet und erklären sich fit.

Mit den Zugängen hat man auf die Tatsache reagiert, dass die Orsbecker in der vergangenen Saison mit vielen Verletzten Defensivspielern zu kämpfen hatte. Hier, so Sieg, habe man nun sinnvoll ergänzt.