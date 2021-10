Fußball-Regionalliga : Richtungsweisende Wochen für Beeck

Info

Geschichte Beecks letztes Spiel in Lotte ist noch nicht lange her – am 22. Mai dieses Jahres. Es war ein denkwürdiges Spiel, da Beeck beim 1:3 eine kuriose und unnötige Niederlage kassierte. Denn bis zur 86. Minute führte Beeck 1:0, hatte alles im Griff. Beim Abpfiff stand es jedoch 1:3 – die beiden Tore zum 1:1 und 1:2 waren zur Krönung auch noch ausgesprochene Slapstick-Tore.