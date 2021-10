Drei zusätzliche Punkte am Grünen Tisch : Erkelenzer Erfolgswelle

Fußball-Kreisliga A Fünf Siege in Serie, noch ungeschlagen: Der SC Erkelenz spielt derzeit groß auf. Drei zusätzliche Punkte gab es nun am Grünen Tisch aufgrund der abgebrochenen Partie gegen Teveren.

Natürlich sollte man die Rechnung aber nie ohne den Gegner machen. Und der ist mit der zweiten Vertretung von Union Schafhausen schwer auszurechnen. Die Reserve des Landesligisten durchläuft in der Tat eine Art Achterbahnfahrt in Bezug auf die Resultate in dieser Spielzeit. Am vorigen Spieltag holte Schafhausen immerhin beim 1:1 in Randerath/Porselen einen erkämpften Teilerfolg. Und das gelang in der Schlussphase in Unterzahl, denn Leon Liebens hatte in der 75. Minute die Ampelkarte gesehen. Somit fehlt er logischerweise beim Spiel in Erkelenz, und dürfte im Mittelfeld durchaus vermisst werden.