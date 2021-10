Ausgleich fällt in der 93. Minute : Last-Minute-Schock für den SV Helpenstein

Fußball-Bezirksliga Der Bezirksligist SV Helpenstein musste im Spitzenspiel gegen Union Würm-Lindern in der 93. Spielminute den 1:1-Ausgleich hinnehmen und rutscht mit dem Unentschieden auf den dritten Tabellenrang ab

Das Fehlen der Offensivaktionen sollte sich nach der Pause ändern. Wie so oft in dieser Saison verhalf ein Standard dem SV zur Führung. Nach einer Ecke stand Emre Ekmekci am kurzen Pfosten richtig und erzielte die 1:0-Führung für Helpenstein. In der Folgezeit investierten die Gastgeber mehr, kamen allerdings weiterhin nicht zu gefährlichen Abschlüssen. Die offensivere Ausrichtung der Unioner nutzten die Gäste für einige Konterchancen, die sie aber nicht konsequent zu Ende spielten. „Die Möglichkeiten haben wir sehr schlecht ausgespielt, es hat der letzte Touch gefehlt. Wir hätten das 2:0 machen müssen“, sagte SV-Trainer Lehnen. Aus den Nachlässigkeiten der Helpensteiner konnte Würm-Lindern in Person von Thomas Schmidt in der dritten Minute der Nachspielzeit Profit schlagen: Einen gechippten Ball nahm Union-Akteur Schmidt im Strafraum an und vollendete nach einer gekonnten Drehung zum 1:1.