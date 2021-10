Interview Marcus Johnen : „Beeck ist ein ortsverbundener Verein“

Interview Fussball-Regionalliga Der Vorsitzende des FC Wegberg-Beeck Marcus Johnen ist nun 100 Tage im Amt. Im Gespräch zieht er für den neuen Vorstand des Vereins eine erste Zwischenbilanz, spricht über die wirtschaftlichen Herausforderungen in der Regionalliga und verrät, ob er an den Klassenerhalt glaubt.

Beim Spiel am vergangenen Freitagabend auf dem Aachener Tivoli war Marcus Johnen als Vorsitzender des FC Wegberg-­Beeck genau 100 Tage im Amt – ebenso wie auch die beiden Geschäftsführer Werner Tellers und Stefan Frühling , Johnens Kollegen aus dem komplett neuen geschäftsführenden Vorstand des FC. Zeit für eine erste Zwischenbilanz also.

JOHNEN Allerdings. Da sind sehr viele neue Eindrücke auf mich eingeprasselt – viele spannende und vielseitige Aufgaben, die ich mir als „Neuling“ erst einmal erarbeiten musste. Dass es so intensiv wird, hätte ich aber nicht gedacht – und das an sehr vielen Fronten. Das kann nur mit einem starken Team funktionieren.

JOHNEN Ja, und das ist mit vielen Konsequenzen verbunden. Das fängt mit detaillierten Sicherheitsbesprechungen mit Polizei, Gästefans-Beauftragten und der Stadt Wegberg an. Letztere habe ich nun direkt mit ins Boot genommen, und dafür ist die Stadt auch dankbar. Das erleichtert einiges. Auch die Polizei hat sich schon sehr lobend über unsere Zusammenarbeit und unser Sicherheitskonzept geäußert, da klappt wirklich alles sehr gut. Wichtig ist das Thema Sicherheit natürlich vor allem bei Spielen gegen Vereine, die viele Fans mit nach Beeck bringen – so wie das bereits gegen Preußen Münster und den KFC Uerdingen der Fall war.

Der absolute Härtetest auch in dieser Beziehung steht aber nächsten Monat an: Am Freitag, 19. November, kommt Rot-Weiß Essen nach Beeck. Terminiert war diese Partie ursprünglich für Totensonntag, 21. November, 18 Uhr. Das hätte Sie viele Zuschauer gekostet.

Wer ist am Freitag beim Heimspiel gegen die U23 Borussia Mönchengladbachs an der Reihe?

Was wollen Sie grundsätzlich an den Strukturen noch ändern?

JOHNEN Eigentlich möchte ich mich aus sportlichen Fragen komplett raushalten. So ganz gelingt mir das aber nicht – schließlich bin ich auch auswärts bei fast jedem Spiel dabei. Fakt ist, dass wir in den meisten Spielen mithalten. Wenn ich sehe, wie toll wir nun die zweite Halbzeit in Aachen gespielt haben oder wie gut die Truppe beim 0:0 in Oberhausen aufgetreten ist, dann besteht doch noch Hoffnung. Umgekehrt haben wir eigentliche Pflichtsiege wie gegen Uerdingen nicht gelandet. Generell möchte ich aber erst mal den weiteren Hinrundenverlauf abwarten. Ganz wichtig sind da sicherlich die Spiele gegen Bonn und Lotte.