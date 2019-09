Fußball : 4:1 im Clásico – in 22 Minuten schießt FC vier Tore

Beecks Innenverteidiger Nils Hühne erzielte in Freialdenhoven per Freistoß das so wichtige 2:1 – zwar keineswegs so elegant wie sein Freistoßtor zum 3:1 beim 3:2 im Testspiel gegen Alemannia Aachen vor drei Wochen im Waldstadion,sondern per doppeltem Abfälscher. Die B-Note dürfte allen Beeckern aber auch herzlich egal gewesen sein – Hauptsache, der Ball war drin. Foto: Michael Schnieders

Aldenhoven Mittelrheinliga: Das 0:1 (53.) war für Beeck in Freialdenhoven eine Hallo-Wach-Pille. 23 Minuten später hat der Gast alles klargemacht.

Recht wenig deutete zur Pause vor 210 Zuschauern im Clásico zwischen Borussia Freialdenhoven und dem FC Wegberg-Beeck auf einen klaren Spielausgang hin. Der Gast hatte sich bis dahin zwar schon überwiegend in der gegnerischen Hälfte aufgehalten, doch so richtig zwingend wurde er nur selten. Folgerichtig stand es beim Gang in die Kabinen noch 0:0.

Kurz danach ging die Borussia etwas überraschend in Führung: Tkacz schoss Beecks Kapitän Maurice Passage den Ball an die Hand, Schiri Julian Neu (Bergisch Gladbach) zeigte auf den Punkt. „Ich hatte doch gar keine Reaktionsmöglichkeit“, haderte Passage mit der Entscheidung. Draganidis war’s egal und verwandelte sicher zur Führung (53.). „Danach haben wir eine Jetzt-erst-recht-Mentalität entwickelt“, schilderte Passage das, was in den folgenden 23 Minuten passieren sollte. Im direkten Gegenzug wurde Kleefischs wütende Antwort noch so gerade zur Ecke abgewehrt, und die brachte dann auch schon den Ausgleich: Geerkens nahm den Abpraller aus rund 23 Metern herrlich als Dropkick, der Ball rauschte flach und unhaltbar zum 1:1 in die Maschen (54.). Drei Minuten später stellte Innenverteidiger Nils Hühne einmal mehr seine herausragenden Freistoßqualitäten unter Beweis – diesmal zwar nicht auf schöne, sondern auf krümelige Art und Weise: Sein flach getretener Freistoß kurz vor der Strafraumgrenze wurde von der Mauer gleich doppelt abgefälscht und fand so den Weg ins Tor (57.). „Auch wegen dieses kuriosen Tors würde ich Beecks Sieg als verdient-glücklich bezeichnen“, erklärte Hannes mit einem Schmunzeln.