Sportpolitik : Sportpolitischer Dialog in vielen Facetten

Kreis Heinsberg Sommertour führte Stefan Lenzen (FDP) zum KSB.

Der FDP-Landtagsabgeordnete für den Kreis Heinsberg, Stefan Lenzen, war im Rahmen seiner Sommertour zu Gast beim Kreissportbund (KSB) Heinsberg. Der neu gewählte Vorstand des KSB begrüßte den Abgeordneten und stellt die Aufgabenfelder und die gesetzten Ziele vor. Die Zusammenarbeit mit den Stadtsportverbänden, den Vereinen und Kommunen steht dabei oben auf der Liste. Dabei soll gerade der Mehrwert für die Vereine und Kommunen stärker herausgestellt werden. Der KSB sieht sich dabei als Dienstleister für seine nachgeordneten Verbände und Vereine. Er bietet etwa Qualifizierungen im Vereinsmanagement, Unterstützung bei Projekten sowie Hilfestellung bei Förderprogrammen an. „Wir planen nach den Programminfo-Veranstaltungen der Staatskanzlei in Aachen und Krefeld einen eigenen Informationsabend für unsere Vereine anzubieten, um dort noch letzte offene Fragen beantworten zu können. Dazu werden wir auch Vertreter des Landes NRW einladen. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Unterstützung der Vereine im Kreis Heinsberg und trägt zum Erfolg des Sportstättenprogramms bei“, so KSB-Vorsitzender Jürgen Meuser.

„Es freut mich, dass Projekte wie Sport im Park in Erkelenz, Heinsberg, Geilenkirchen und Wegberg gut angelaufen sind. Ebenso leisten die anerkannten Stützpunktvereine in Wassenberg, Hückelhoven und Erkelenz im Rahmen des Programms Integration durch Sport hervorragende Arbeit. Toll wäre es, wenn wir gemeinsam mit den Verbänden weitere Vereine für solch wichtige Projekte begeistern könnten, so dass es in unserem Kreis mittelfristig flächendeckend angeboten werden kann. Beim sportpolitischen Dialog im Februar 2019 mit dem KSB durften wir den Vereinen bereits das neue Landesprogramm Moderne Sportstätte 2022 vorstellen. Das 300 Millionen-Euro-Programm kann unter anderem zur Modernisierung, Um- und Ersatzbau von Sportstätten und Sportanlagen genutzt werden. Besonders wichtig war es für unsere Vereine, dass nicht nur Eigentümer förderfähig sind. Dies wurde positiv aufgegriffen“, äußert sich Lenzen zufrieden.