Tischtennis : Eine Fahrt ins Ungewisse

Die Damen des TV-Hückelhoven-Ratheim sind Düsseldorf gefordert. Gegen die Düsseldorferinnen haben Sabine Stupning (r.) und Ute Thönnißen (l.) (hier im Spiel gegen SC BW Mülhausen) noch nie gespielt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Tischtennis: Die Bezirksliga-Damen des TV Hückelhoven-Ratheim um Sabine Stupning kennen ihre Gegnerinnen vom TTC Union Düsseldorf bisher nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Wahnemühl

Gerade einen Spieltag ist die Tischtennis-Saison alt, und noch läuft nicht alles in geordneten Bahnen. In der Herren-Bezirksklasse sind etliche Spiele verschoben worden, sodass einige Mannschaften am Wochenende überhaupt ihre erste Partie der Hinserie absolvieren. Der TTC Arsbeck tritt am Samstag zu seiner ersten Begegnung bei Borussia Mönchengladbach II an, die gegen ihre eigene erste Mannschaft zum Saisonauftakt ein knappes 6:9 einstecken musste. Die TTF Füchse Myhl absolvieren ihr erstes Spiel am Montag bei TuS Rheydt-Wetschewell III – für Myhls Teamchef ein wichtiges: „Ich denke, es wird direkt ein enges, richtungsweisendes Spiel“, sagt Torsten Königs, der vermutet, dass sich sowohl Rheydt-Wetschewell III als auch sein eigenes Team eher im unteren Tabellendrittel tummeln werden.

In der Bezirksliga ist formal alles normal, auf der zwischenmenschlichen Ebene allerdings hakelt es ein bisschen, findet Frank Picken, Spielführer des TV Erkelenz. Er hatte Rhenania Königshof, den Gegner am Freitagabend, um Spielverlegung gebeten und einen frei wählbaren Tag der Hinrunde als Ersatztermin angeboten – ein ganz normaler Vorgang, der in der Regel auch zu einem Ergebnis führt: „Das ist ihnen aber nicht gelungen, daher rührt mein Unmut.“ Picken selbst ist am Freitagabend verhindert, sieht sein Team aber trotzdem in der Favoritenrolle: „Spielerisch kann ich den Gegner nicht einschätzen, aber wir treten stark an.“