Fußball : Beeck schlägt die Alemannia im Test 3:2

Wegberg Der FC spielt in der ersten Hälfte sehr ansehnlich, hätte zur Pause noch weit höher als 3:1 führen können. Weltenbummler Simon Küppers meldet sich zurück – und kann sich ein Comeback durchaus vorstellen.

Viele Hände musste Simon Küppers am Freitagabend beim Testspiel des Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck gegen Regionalligist Alemannia Aachen schütteln. Kein Wunder. Denn erstmals seit dem Ende seiner zehnmonatigen Weltreise, die ihn über Asien, die USA und Mexiko nach Südamerika geführt hatte, war der 27-Jährige, zuvor sechs Jahre lang einer der Leistungsträger in Beecks Team, zu Gast im Waldstadion.

Sein Kommen sollte der elegante Techniker auch nicht bereuen – so wie die offiziell 293 Zuschauer auch nicht. Denn sie sahen ein munteres und flottes Testspiel mit einer in der ersten Halbzeit bärenstarken Beecker Mannschaft. Am Ende siegten die Kleeblätter 3:2.