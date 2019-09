Fußball : Kückhoven will die Startserie weiter ausbauen

KREIS HEINSBERG In der Fußball-Kreisliga A muss die Mannschaft von Dirk Valley beim mutigen Aufsteiger Ay-Yildiz-Spor Hückelhoven ran.

(mom) Der dritte Spieltag steht am Wochenende auf dem Programm. Nur eine Mannschaft hat bislang die maximale Punktausbeute eingefahren, und zwar der TuS Germania Kückhoven. Das freut natürlich TuS-Coach Dirk Valley, der aber weiß, dass das anstehende Auswärtsspiel bei Ay-Yildizspor Hückelhoven eine harte Nuss werden kann. Die Gäste haben ihren Kader nochmals verstärkt, und wollen mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben wie. Vier Punkte haben die „Monde und Sterne“ bereits eingefahren, und Vorsitzender Sinan Igdemir betont dann auch, wie die Zielsetzung ist: „Als Aufsteiger hat man es natürlich immer schwer. Aber die Qualität in der Kreisliga A ist recht ausgeglichen. Wir haben so viel Selbstvertrauen zu sagen, dass wir nicht ganz unten landen werden.“ Es dürfte also recht spannend werden, wie sich die Kontrahenten schlagen werden.