Fußball : Beeck will das strahlende Gesicht zeigen

Szene aus dem Hinspiel in Freialdenhoven: Diese Kopfball-Bogenlampe von Sebastian Wilms war zwar ewig in der Luft, fand aber überraschend den Weg ins Tor. Beeck gewann im November mit 3:1. Foto: Michael Schnieders

Wegberg Fußball-Mittelrheinliga: Am Donnerstag, 20 Uhr, trifft der FC WegbergBeeck zu Hause im Waldstadion auf Borussia Freialdenhoven.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Backhaus

Auf dem Papier trennen den FC Wegberg-Beeck und Borussia Freialdenhoven satte 20 Punkte. „In dieser Liga sagt das allerdings überhaupt nichts aus“, sagt Beecks Cheftrainer Friedel Henßen, der es in der Mittelrheinliga am Donnerstag, 2. Mai, 20 Uhr, im heimischen Waldstadion mit dem ewig jungen Derby zu tun bekommt – zu Gast ist Borussia Freialdenhoven.

Tabellenführer Beeck gewann das Hinspiel in Freialdenhoven im November mit 3:1. Henßen: „Klar, ein solches Ergebnis, besser noch 3:0, peilen wir auch am Donnerstag an“, betont er hörbar schmunzelnd, denn letztlich geht es ihm darum, dass seine Mannschaft wieder das strahlende Gesicht zeigt. Das, so sagt er, haben seine Jungs zuletzt beim SV Breinig nämlich nicht aufgesetzt. Nur 2:2 lautete das Ergebnis, wobei Beeck durchaus Chancen hatte, drei Punkte aus Breinig mit an den Grenzlandring zu nehmen.

INFO Spielverlegung aus gutem Grund Termin Eigentlich sollte das Spiel am Freitag ausgetragen werden – Freialdenhoven bat Beeck aber um eine Vorverlegung um einen Tag auf den Donnerstag. Grund: Am Freitag wird im Mönchengladbacher Borussia-Park mit einer festlichen Veranstaltung die FohlenWelt offiziell eröffnet, Borussias neues und von vielen Fans lang ersehntes interaktives Vereinsmuseum. An dieser Zeremonie wird als Ehrengast eben auch Freialdenhovens Trainer Wilfried Hannes teilnehmen. Grund: Der langjährige Profi und Nationalspieler Borussias war im Jahr 2000 anlässlich des 100. Geburtstages des VfL in Borussias Elf des Jahrhunderts gewählt worden.

Shpend Hasani hat Friedel Henßen vorsichtshalber aus dem Mannschaftstraining herausgehalten, statt dessen ist Hasani individuell mit dem Physiotherapeuten unterwegs. Aus Breinig hat sich Hasani eine leichte Verhärtung im Oberschenkel mitgebracht. Und weil Cheftrainer Henßen nichts riskieren möchte, lässt er lieber Vorsicht walten.

Gleiches gilt übrigens auch für Marius Müller, der Leistenprobleme hat. Hinter beiden Spielern stehen zunächst also noch Fragezeichen, was den Einsatz für das Freialdenhoven-Spiel betrifft. Ob sie spielen, will Beecks Cheftrainer Friedel Henßen erst kurz vor dem Anpfiff entscheiden.

Beeck gegen Freialdenhoven, das sind traditionell enge Spiele, „von denen wir zwar auch viele gewonnen haben, die jedoch auch zeigten, dass wir nicht über einen lockeren Durchmarsch reden“, findet Henßen. „Die Mannschaft muss vollen Einsatz zeigen, sonst bestehen wir nicht.“ In diesem Zusammenhang spricht der Cheftrainer der Kleeblätter auch gerne von den zwei Gesichtern seiner Mannschaft. Das Gesicht gegen Freialdenhoven müsse daher nach dem Auftritt in Breinig wieder strahlend sein.