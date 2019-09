Erkelenz : Bezirksligist ETV triumphiert zum Auftakt

Frank Picken tat sich im Einzel gegen David Ender schwer. Foto: Jürgen Laaser/JL (ARCHIV)

Erkelenz Tischtennis: Die Damenteams des TV Hückelhoven-Ratheim hingegen bleiben ohne Sieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Wahnemühl

Zum Saisonstart hatten drei der sechs Teams aus dem Erkelenzer Land, die auf Bezirksebene unterwegs sind, noch eine Ruhepause. Im Einsatz war dafür bei den Herren der Bezirksligist TV Erkelenz. Zum Saisonauftakt empfing das Team um Spitzenspieler Frank Picken den TTV Einigkeit Süchteln-Vorst. Süchteln konnte in Erkelenz allerdings nicht punkten: 9:3 ging die Partie für den ETV aus. „Es war ein relativ unspektakulärer Spielverlauf. Läuft es schlechter, kann es etwas knapper ausgehen“, fasst Picken zusammen, schiebt aber auch direkt hinterher: „Der Sieg war nie in Gefahr. Sehr überzeugend waren wir in der Mitte, da gab es keinen einzigen Satzverlust.“ Für Erkelenz punkteten die Doppel Picken/Simon Häusler sowie Markus Halcour und Stefan Ketzler. In den Einzeln sorgten Picken (2), Daniel Schlesinger, Halcour (2), Ketzler und Häusler für die Punkte. Zweimal mussten die Erkelenzer über die vollen fünf Sätze gehen, um zu gewinnen. Häusler musste gegen André Skott über die volle Distanz gehen, und auch Picken hatte gegen David Ender größere Schwierigkeiten, als ihm lieb war: „Sein weiches Spiel aus der Halbdistanz liegt mir nicht besonders gut. Außerdem hat er auch richtig gut gespielt.“ Genützt hat’s nichts – nach knapp zweieinhalb Stunden hatte der ETV die ersten Punkte der Saison eingefahren.

Für die beiden Damen-Teams des TV Hückelhoven-Ratheim lief es nicht ganz so günstig. Die 1. Mannschaft musste in der Bezirksliga beim TTV Einigkeit Süchteln-Vorst antreten – und verlor 5:8. Doch das Spiel war extrem eng: Von 13 Partien gingen acht in den Entscheidungssatz, und davon nur drei an die Ratheimerinnen. Daher hadert Mannschaftsführerin Sabine Stupning auch nicht: „Wir hätten locker ein Unentschieden holen können. Sehr schade. Aber die Leistung war von allen top. Das lässt hoffen.“ Beide Doppel gingen an die Gastgeberinnen. In den Einzeln punkteten für Hückelhoven-Ratheim Stupning (2), Beate Zilkenat und Ute Thönnissen (2).