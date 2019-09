Fußball : SV Schwanenberg feiert größtes Turnier der Vereinsgeschichte

Beim großen Sommerturnier in Schwanenberg waren an den drei Tagen etliche Helfer im Einsatz. Foto: SSV Schwanenberg

Am letzten Augustwochenende waren 190 Mannschaften zur Anlage der Schwanenberger gereist. Neben C- bis F-Junioren spielten auch die Damen.

Der SV „Schwarz-Weiß“ Schwanenberg hatte zum traditionellen großen Sommerturnier gerufen, und viele sind der Einladung gefolgt: 190 Teams spielten am letzten Augustwochenende vom Freitagnachmittag bis späten Sonntagabend in neun Turnieren die Spitzenplätze aus.

Um den Automassen Herr zu werden, wurde ein Feld in der Nähe der Spielstätte zum Parkplatz umfunktioniert und professionell abgesteckt, große Schilder und Banner wiesen den Besuchern im Ort den Weg. Unterstützt wurden die Bemühungen der Schwanenberger durch die Stadt Erkelenz, die mit Rat und Tat sowie Material zur Seite stand, den Vereinen SV Golkrath und STV Lövenich, die Jugendtore zur Verfügung stellten, und einer Unzahl von freiwilligen Helfern aus Verein und Umfeld. Pünktlich zum Start des Damenturniers, die am Freitag das Fußballfest eröffneten, war alles fertig und die große Party konnte bei schönstem Sonnenschein beginnen.

Der Auftakt hatte es direkt in sich und machte Hoffnung auf die beiden Folgetage. In teilweise spielerisch sehr anspruchsvollen und sehenswerten Begegnungen wurde um jeden Ball gerungen, die Spiele lösten bei den Zuschauern und auch beim Turnierteam Begeisterung aus. Schlussendlich lieferten sich Alemannia Aachen und Bayer Uerdingen ein würdiges und packendes Finale, das die Uerdinger Damen in einem spannenden Neunmeterschießen für sich entschieden.

Am Samstag und Sonntag wurde es dann deutlich voller: Die vorhandenen zwei Fußballplätze wurden in bis zu sieben Kleinfelder aufgeteilt, die Turnierleitung hatte alle Hände voll zu tun. Teams und Besucher konnten sich über einen Online-Turnierplan über den Spielplan, Ergebnisse und den weiteren Ablauf informieren. Alle Spiele wurden zudem von Schiedsrichtern begleitet, um einen möglichst reibungslosen und konfliktfreien Ablauf zu ermöglichen. Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren anschließend auch überwiegend positiv und dankbar, naturgemäß gibt es bei einem Turnier dieser Größenordnung auch mal ein paar Sandkörner im Getriebe. Zu den Siegerehrungen sah man auf dem großen Siegerpodest dann nur glückliche Gesichter. Daran konnten Ralf Braun und sein Team ablesen, dass sich der Aufwand auch in diesem Jahr wieder gelohnt hatte. Als am Sonntagabend gegen 22 Uhr die letzte Siegerehrung vollzogen wurde, hatten die Planungen für das Turnier 2020 schon längst begonnen.