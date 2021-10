Enges Rennen in der Kreisliga : Der SC 09 Erkelenz ist mittendrin im Aufstiegskampf

Sahin Dagistan (l.) gelingt hier immerhin noch der Anschlusstreffer zum 2:5 für Hückelhoven. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Der SC 09 Erkelenz schlägt Ay-Yildizspor Hückelhoven eindrucksvoll mit 2:6 und setzt sich damit in der Spitzengruppe der Kreisliga fest. Für die Hückelhovener war es bereits das zweite sieglose Spiel in Folge.

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Nach der Begegnung auf dem Schaufenberger Rasenplatz zwischen Ay-Yildizspor Hückelhoven und den Gästen des SC 09 Erkelenz, meinte SC-Trainer Christian Grün gutgelaunt: „Jetzt sind wir wieder mittendrin, statt nur dabei.“ Anlass des lockeren Spruches war der überzeugende 6:2-Erfolg zuvor beim Tabellenzweiten in Hückelhoven.

Auf dem schwer zu bespielenden Platz kamen die Erkelenzer von Beginn an besser zurecht und standen in einer soliden Grundordnung. Diese Tatsache wurde dann auch recht schnell belohnt, denn nachdem Simon Zitz einen fast schon verstolperten Ball doch noch vor das gegnerische Tor brachte, spitzelte Sinan Kapar den Ball mit der Picke zum 1:0 ins Netz (9.). Zu diesem Zeitpunkt waren die Hückelhovener aber noch im Spiel: Im Anschluss an einen Freistoß traf Kubilay Demirhan sehenswert aus 18 Metern zum Ausgleich (13.).

Die Freude der Gastgeber währte allerdings nur kurz, denn bereits 120 Sekunden später traf Daniel Kuhlen nach einem Eckball per Kopf zur erneuten Erkelenzer Führung. Ansonsten ergaben sich in Hälfte eins wenig berauschende Möglichkeiten für beide Teams.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff stellte die Mannschaft von Trainer Grün die Weichen auf Sieg. Simon Zitz hatte den Ball schön durchgesteckt, und Robin Louis ließ Ay-Yildiz-Schlussmann Mehmet Kocakaya im Eins-gegen-Eins-Duell keine Chance und markierte das 3:1 (48.). Den „Knackpunkt der Partie“ sah der Erkelenzer Coach Christian Grün in der 65. Minute. Durch einen gewonnen Zweikampf im Mittelfeld eroberten sich die Gäste aus Erkelenz das Spielgerät und Robin Louis erzielte mit seinem zweiten Tor das 4:1.

Ay-Yildizspor versuchte zwar mit allen Mitteln doch noch mal ernsthaft ins Spielgeschehen eingreifen zu können, doch die Angriffe verpufften zumeist harmlos. Knifflig wurde es nur, wenn die Erkelenzer Hintermannschaft zu lässig agierte, dann aber in Jacomo Patza einen sicheren Rückhalt im Tor stehen hatte. Das Spiel war schon längst entschieden, da fielen in der Schlussphase noch drei weitere Treffer. Es war die 85. Spielminute, als auch Alexander Bechtholdt zu seinem Tor kam, und auf 5:1 für den SC 09 erhöhte. Es lief bereits die Nachspielzeit, da hatte auch noch Hückelhovens Torjäger Sahin Dagistan seinen Auftritt. Aus einer Abwehrsituation im Erkelenzer Strafraum fiel der Ball steil nach unten, Dagistan nahm diesen direkt aus der Luft, und drosch ihn mit seinem zwölften Saisontreffer zum 2:5 ins Tor. Schiedsrichter Michael Jansen hatte offenbar Gefallen am bunten Treiben gefunden und ließ drei weitere Minuten nachspielen. Das nutzte Sinan Kapar, der einen Eckstoß von Jannik Huff per Kopfball zum 6:2-Endstand versenkte.

SC 09-Coach Christian Grün fand anschließend, dass der Sieg auch in der Höhe durchaus verdient war: „Ich denke, wir hatten von Beginn an das Geschehen im Griff. Abgesehen von einigen Konzentrationsfehlern in der Defensive, hat meine Mannschaft eine starke Leistung gezeigt. Wenn ich zudem sehe, dass uns in der zweiten Halbzeit auch noch zwei vielversprechende Angriffe wegen angeblicher Abseitsstellungen zurückgepfiffen wurden, ist auch dieser klare Sieg völlig in Ordnung.“