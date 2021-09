Spitzenreiter Golkrath empfängt Ratheim : Kreisliga-Torjäger im direkten Duell

Kreisliga A Beim Spiel zwischen Kreisliga-Spitzenreiter SV Golkrath und VfJ Ratheim kommt es auch zum Duell der beiden erfolgreichsten Stürmer: Niklas Demming hat für Golkrath bereits zwölf Treffer erzielt, Nick Camps steht für den VfJ bei elf Toren. Wer macht am Sonntag den Unterschied?

Das letzte Meisterschaftsspiel in der Kreisliga A Heinsberg zwischen dem SV Golkrath und dem VfJ Ratheim datiert auf September 2019. Das damalige Ergebnis von 4:0 würden die Golkrather wohl auch am Sonntag gerne annehmen, wenn es am 9. Spieltag auf heimischem Gelände wieder gegen Ratheim geht. Und die Begegnung verspricht einiges, denn es trifft der aktuelle Spitzenreiter auf eine stark aufstrebende Mannschaft aus Ratheim, die bereits für einige Furore gesorgt hat, und sich verdienterweise auf Platz fünf der Rangliste befindet.

Während der SV Golkrath am vorigen Spieltag nach einem 4:2-Erfolg beim SV Breberen die Tabellenführung übernommen hatte, weil Ay-Yildiz Spor Hückelhoven lediglich 2:2 in Süsterseel gespielt hatte, weisen die Gäste vom Ohof mittlerweile die Bilanz von zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage auf. Dabei erzielten die Ratheimer zuletzt jeweils sechs Treffer pro Spiel gegen die Reservemannschaften von Germania Teveren und Union Schafhausen.

Ohnehin sind die beiden Offensiv-Abteilungen der Clubs die jeweilige Stärke. So kommen beide Teams auf etwas mehr als drei Treffer pro Begegnung, und bei beiden ragt jeweils ein Name besonders heraus. Beim SV Golkrath liefert Niklas Demming auch in dieser Spielzeit wieder sehr verlässlich seine Tore ab. Demming führt mit aktuell zwölf Toren somit die Torschützenliste der Kreisliga A an. Dahinter lauert allerdings schon der Ratheimer Nick Camps, der es auf elf Treffer bringt, womit er gleichauf mit Sahin Dagistan von Ay-Yildiz Spor Hückelhoven liegt. Bleibt abzuwarten, ob einer der beiden am Sonntag vielleicht das Zünglein an der Waage sein kann.