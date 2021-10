Kreisligist nach Sieg über Hehn weiterhin ungeschlagen : Ping-Pong-Tore ebnen Erfolg der Red Stars

Nutznießer beim zweiten Ping-Pong-Tor der Red Stars: Alexander Beidniz. Foto: Fupa

Fußball-Kreisliga Zwei Treffer der Marke „Zufallsproduktion“ brachten die Red Stars Mönchengladbach gegen DJK Sportfreunde Hehn auf die Siegerstraße. Am Ende stand ein verdienter 4:1-Auswärtserfolg zu Buche. Die Red Stars klettern in der Tabelle nach oben.

Von Horst Höckendorf

Wenn der Viertplatzierte beim Zweiten der Tabelle antritt, kann von einem Spitzenspiel gesprochen werden. Und die Partie zwischen DJK Sportfreunde Hehn und den Red Stars Mönchengladbach am Freitagabend hielt, was sie im Vorfeld versprach. Am Ende feierten die Gäste von den Red Stars einen klaren 4:1-Auswärtserfolg und zogen an den Hehnern in der Tabelle vorbei.

Obwohl Hehns Trainer Torsten Müller über 28 Spieler in seinem Kader verfügt, musste er in diesem Spitzenspiel gleich auf 16 Spieler aus unterschiedlichen Gründen verzichten. Gleich von Beginn spielten beide Teams mit einem hohen Tempo, dass sich mancher fragte, wer als erster konditionell einbrechen würde. In der achten Minute gab es auf beiden Seiten je einen Eckball. Zuerst versuchte es Hehns Janusz Kersting aus rund 17 Metern, doch sein Schuss wurde abgefälscht. Auf den geklärten Eckball folgte der Konter über Atabey Kaplan, der auf der Gegenseite einen Eckball herausholte. Zwei Minuten später erfolgte der erste Warnschuss für Hehns Torhüter Marcel Meisen, als David Akinins Versuch knapp über das Gehäuse flog. Wenig später verfehlte auch Hehns Boris Rütten mit seinem Distanzschuss das Ziel knapp.

In der 19. Spielminute gingen die Gäste dann in Führung: Atabey Kaplan bediente David Akinin, dessen Torschuss von Hehns Tom Jakobs unhaltbar für Keeper Rütten abgefälscht wurde. Sportlich fair erwiesen sich in der 24. Minute die Red Stars, als der Schiedsrichter auf Eckball für die Gäste entschied und Murat Ok den Eckball einfach zum Hehner Torhüter kickte. Zwei Minuten später versuchte es Ok per Seitfallzieher, traf den Ball aber nicht richtig. Im Gegenzug versuchte es Domenik Pötter mal von der Strafraumgrenze und prüfte dabei Stars-Torwart Moritz Nick, der den Ball noch über den Querbalken lenken konnte. Auch das zweite Tor war ein Ping-Pong-Treffer. Alexander Ferderer passte auf Alexander Beidniz, ein Hehner Abwehrspieler versuchte den Ball zu klären und traf wieder Beidniz, von dem der Ball zum 2:0 für die Red Stars ins Tor trudelt.