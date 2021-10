Bezirksligist mit sechs Siegen zum Auftakt : Kubawitz-Gala bei Victoria Mennraths 7:2 über Vorst

Fußball-Bezirksliga Victoria Mennrath hat auch das sechste Spiel in der Bezirksliga gewonnen – und wie: Gegen den SV Vorst gab es für den Spitzenreiter ein 7:2-Schützenfest zu bejubeln. Überragender Mann auf dem Platz war Noah „Kuba“ Kubawitz.

Bereits nach drei Minuten hallte Mennraths Tor-Hymne über den Platz. Stefan Linser scheiterte noch am Vorster Torhüter Maurice Emuns, Evgenij Pogorelov eroberte sich den Ball aber zurück und schoss flach unten links zur Führung ein. Fünf Zeigerumdrehungen später hatte Özcan den Ausgleich auf dem Fuß, zögerte aber zu lange. In der zehnten Minute probierte es Mennraths Noah Kubawitz mit einem direkten Freistoß aus rund 30 Metern, den SV-Keeper Emuns jedoch fing und so sofort den Konter einleitete. Matheos Mavroudis schloss diesen zum 1:1-Ausgleich ab. Vorst hatte sogar die nächste Chance, doch Mavroudis vergab aus 20 Metern. In der Folge musste Mennraths Trainer Simon Netten verletzungsbedingt zwei Wechsel vornehmen. Konstantin Xenidis ersetzte Miguel Werner und Oliver Krüppel kam für Fabian Szordykowski. Oliver Krüppel erlebte vor der Einwechslung noch die erneute Führung seiner Teamkollegen. Simon Littges verlängert einen von Kubawitz getretenen Freistoß mit dem Kopf zum 2:1 (20.). Der sehr aktive Kubawitz dribbelte wenig später im Strafraum und passte nach innen, wo Krüppel in den Ball rutschte, das Tor aber verpasste.