Verdienter 3:0-Erfolg über Würm-Lindern : Union Schafhausen verteidigt den Kreispokal-Titel

Fussball-Kreispokal Der Landesligist Union Schafhausen ist erneut Kreispokalsieger: Im Finale gegen die klassentiefere SG Union Würm-Lindern setzte sich das Team mit 3:0 durch und gewann damit nach 2019 und 2020 zum dritten Mal in Folge den Pokalwettbewerb.

2017, 2019, 2020, und nun auch 2021: Im Heinsberger Kreispokal führte der Weg in den vergangenen Jahren nicht am Landesligisten Union Schafhausen vorbei. Am Samstag gelang dem Team von Jochen Küppers die zweite Titelverteidigung in Folge. Im Endspiel bei der klassentieferen SG Union-Würm-Lindern setzte sich der Favorit vor 600 Zuschauern mit 3:0 durch. Phillip Grüttner hatte Schafhausen nach einem Eckball per Kopf in Führung gebracht (38.). Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Michael Peschel auf 2:0 – erneut bekamen die Würm-Linderner, die als Bezirksligist das Heimrecht in diesem Finale hatten, eine Eckball-Situation nicht verteidigt.