Fussball-Bezirksliga : SV Helpenstein bleibt dank Standardstärke ungeschlagen

Die Helpensteiner – hier in roten Trikots gegen Haaren – holten in Würselen einen Punkt. Foto: nipko

Fussball-Bezirksliga Der SV Helpenstein hat das erste Mal in dieser Bezirksliga-Saison die Punkte teilen müssen. Nach fünf Siegen zum Auftakt kehrte die Mannschaft am Sonntag mit einem 2:2 aus Würselen zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Bien

Der SV Helpenstein hatte in den vergangenen Wochen einen wahren Lauf. Mit fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen startete der SV makellos in die Saison. Mit dem 2:2 gegen den VfR Würselen riss diese Serie nun zwar – ungeschlagen bleibt das Team aus Helpenstein damit aber weiterhin.

Trotz des ausgezeichneten Saisonstarts wollte SV-Trainer André Lehnen den Gegner nicht unterschätzen: „In dieser Liga gibt es keine Favoriten, an bestimmten Tagen kann jeder jeden schlagen.“ Zumal Helpenstein im Vorfeld der Partie Ausfälle zu verkraften hatte: Neben Niklas Hermanns, der urlaubsbedingt fehlte, muss Lehnen wohl für längere Zeit auf Julian Hahn verzichten, der sich in der Vorwoche schwer verletzt hatte.Trotzdem kamen die Gäste gut ins Spiel. Mit der ersten Torannäherung des Spiels brachte Torgarant Christian Koerfer, der die Torjägerliste der Liga anführt, Helpenstein per Kopf in Führung (16.). Die Vorarbeit kam von Dominik Hahn per Freistoß. Würselen kämpfte sich in der Folgezeit über viele harte Zweikämpfe in die Partie. „Da hätten die Spieler geschützt werden müssen. Es gab sehr viele Fouls, die nicht mit Karten geahndet wurden“, kritisierte Lehnen. Auf beiden Seiten gab es in dieser Phase Tormöglichkeiten. Kristian Wurzer verhinderte mit einer Rettungstat auf der Linie den Ausgleich. Christian Koerfer traf auf der anderen Seite die Unterkante der Latte. Auch Max Gerighausen konnte einen freien Konter kurz vor der Pause nicht zur 2:0-Führung nutzen.

Kurz nach der Pause gelang Würselen dann der Ausgleich. Einen leichtfertigen Ballverlust an der Strafraumkante nutzte Sebastian Galle zum 1:1 (50.). Die Möglichkeiten zur direkten Antwort durch Robin Jackels und Max Gerighausen entschärfte VfR-Schlussmann Tobias Schleip stark. „Der Torhüter von Würselen war für mich der Mann des Spiels“, erkannte SV-Trainer Lehnen an. Das nutzten die Gastgeber: In der 71. Minute ging Würselen durch ein Eigentor von Hendrik Höfels, der eine Hereingabe ins eigene Tor abfälschte, in Führung. Eine Gelb-Rote Karte für Würselen brachte Helpenstein dann in Überzahl. Die währte allerdings nicht lange. Kristian Wurzer sah nach einer Tätlichkeit Rot. Sein Trainer hat zu der Entscheidung eine klare Meinung: „Nachdem mein Spieler mehrfach gefoult worden ist, ist er aufgestanden und stand Kopf an Kopf mit seinem Gegenspieler. Kristian ist der fairste Spieler, den ich habe. Das war nie im Leben eine rote Karte.“