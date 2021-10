Handball-Bezirkslist unterliegt Biesel II : Horst-Verletzung als Knackpunkt für den TV Erkelenz

Handball-Bezirksliga Der TV Erkelenz verliert erst seinen Rückraumspieler Benjamin Horst und dann die Partie gegen den ATV Biesel II. Bis zur Verletzung hat TV-Coach Sascha Greifendorf aber gute Ansätze seiner Mannschaft gesehen.

Ersatzgeschwächt und mit lediglich drei Auswechselspielern empfing der TV Erkelenz am Sonntag den ATV Biesel II in der Bezirksliga. „Wir kennen das Team aus den vergangenen Jahren recht gut und hatten uns einen passenden Matchplan zurechtgelegt“, erklärt TV-Coach Sascha Greifendorf nach der Partie. Bis zur 14. Minute trug dieser Plan auch Früchte: Die Erkelenzer waren gut in der Partie, erzielten vorne ihre Tore und gestalteten das Spiel offen. 6:6 stand es zu diesem Zeitpunkt.

Dann – nach 14 Minuten – ging der Matchplan der Erkelenzer dahin. Und das hatte mit einer erneuten Verletzung im Team zu tun. Rückraumspieler Benjamin Horst verletzte sich und musste das Feld verlassen. „Wir mussten nach der Verletzung von Benjamin umstellen und haben dadurch komplett den Faden verloren“, so Greifendorf. Vor dem Kasten der Gäste gingen die TV-Würfe plötzlich nicht mehr rein, stattdessen nutzte die Biesel-Reserve ihre Tempogegenstöße eiskalt aus. Zur Halbzeit stand es dann bereits 8:18 aus Erkelenzer Sicht: Benjamin Horst biss zwar auf die Zähne und kam kurz vor der Pause sogar wieder zurück ins Spiel, da war die Partie aber eigentlich schon gelaufen. „Die Auswechslung war der Bruch in unserem Spiel, das konnten wir nicht kompensieren.“

Im zweiten Durchgang lief das Spiel dann weiter, wie es vor dem Halbzeitpfiff aufgehört hatte. Am Ende stand eine deutliche 16:30-Heimpleite zu Buche. „Wir haben eine sehr junge Truppe, da kommen so Ausrutscher wie heute vor“, sagt Coach Sascha Greifendorf. „In den Spielen davor, und auch heute in der Anfangsphase, hat das Team gezeigt, dass die Dinge, die wir in der Vorbereitung erarbeitet haben,. Früchte tragen. Wir machen weiter.“ Das nächste Spiel steigt nach den Herbstferien beim Nachbarschafts-Rivalen ASV Rurtal-Hückelhoven.