Fußball-Bezirksliga : Viktoria Goch verliert Spitzenspiel

Vor dem Tor des Gocher Keepers Dominik Weigl spielten sich viele gefährliche Szenen ab. Am Ende erlitt die Viktoria gegen den FC Aldekerk den nächsten Rückschlag im Titelrennen. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Goch Fußball-Bezirksliga: Der FC Aldekerk sorgt mit einem 2:1-Erfolg im Hubert-Houben-Stadion für eine faustdicke Überraschung. Zuschauer bekommen bei Dauerregen einiges geboten.

(n-h) Das Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga zwischen Viktoria Goch und dem FC Aldekerk hatte alles zu bieten, was das Fan-Herz begehrt: Eine Bewerbung zum „Kacktor des Monats“, ein zu Unrecht aberkanntes Tor, einen verschossenen Elfmeter und natürlich jede Menge Emotionen. Am Ende gab’s ein 1:2 (1:2).