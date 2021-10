Kreispokal-Endspiel gegen Union Schafhausen : Würm-Linderns Herkules-Aufgabe im Finale

Kreispokal Heinsberg Der Bezirksligist trifft im Kreispokal-Endspiel auf den ligahöheren Titelverteidiger Schafhausen. Würm-Linderns Coach Lambertz sieht die Favoritenrolle beim Gegner – und freut sich auf den Mittelrheinpokal.

„In den vergangenen Jahren ging der Weg im Kreispokal eigentlich nie an Schafhausen vorbei, sie spielen eine Klasse höher als wir und sind dort sogar Tabellendritter. Sie sind in diesem Spiel der klare Favorit“, sagt Lambertz. Zudem gab es in dieser Saison schon ein Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine. Beim traditionsreichen Rurdorfer Sommercup unterlag Würm-Lindern dem Landesligisten mit 1:5. „Da wurden uns ganz deutlich die Grenzen aufgezeigt. Schafhausen braucht einen schlechten Tag und wir einen guten, dann kann was gehen“, so Lambertz.