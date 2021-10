Fußball-Bezirksliga : Rheinland Dremmen steht vor richtungsweisenden Wochen

Der Dremmener Sascha Hochgreef beim Schussversuch. Dremmen spielt am Wochenende in Stolberg. Foto: Nipko

Fußball-Bezirksliga Am Wochenende geht es für Dremmen nach Stolberg. Es ist der Auftakt einer Reihe von Spielen gegen Tabellennachbarn. Helpenstein möchte hingegen seine Siegesserie weiter ausbauen.

Lange hatten sich die Verantwortlichen bei Rheinland Dremmen auf diesen Moment gedulden müssen: erst eine Niederlage im Kreispokal, dann vier sieglose Spiele zum Saisonstart. Am vergangenen Wochenende gab es aber den ersten Sieg beim 2:1-Erfolg gegen die DJK FV Haaren. Damit gelang dem Team von Trainer Ralph Telles mit vier Punkten vorerst sogar der Sprung aus der Abstiegszone. Nun stehen richtungsweisende Wochen an: Es geht mit Stolberg, Würselen und Donnerberg jeweils gegen Teams, die ebenfalls in der unteren Tabellenhälfte liegen. Da sollte man „Punkte mitbringen“, betont Tellers. Den Anfang macht das Spiel bei der SG Stolberg. Der Gastgeber zeigte zuletzt zwei Gesichter: Gewann man vor zwei Wochen noch souverän mit 6:1 gegen Waldenrath-Straeten, gab es vergangenes Wochenende eine 0:6-Abreibung beim SV Helpenstein.